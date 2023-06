A directory of artists, music and activities June 3

2023 Artists

Ceramics

50 Amy Von Bargen*

36 Chuck Smith

26 Heidi Van Schooten

15 James Bottomley

23 John Steger

61 Sarah Lenz

32 Susan Koehler

29 Susanne Redfield

Fiber & Wearable

33 Barbara Geurink

18 Cindy Brown

39 Mariella TerBeest-Schladweiler

34 Nancy Hovland

25 Neng Yang

44 Sharon Cherney

55 William & Linda Sumner

Glass & Enamel

28 Mary Ila Duntemann

40 Warren Slocum

Jewelry

68 Alison Reitsma

17 Amy Pogue Brady

48 Ann Aas

22 Erin Smouse

53 Jenny Levernier*

66 Lise Spence-Parsons

35 Louise Payjack-Guillou

30 Mary Best

38 Mary Gohman

64 Melanie Lieb

43 Robert Hale

31 Sky Kahmann

57 Sue Hammes-Knopf

Mixed Media

16 Emily Donovan

65 Jean Haefele

46 Michaelene Karlen

27 Robert Savela

51 Tony Pfaff

54 Youa Yang

Painting & Drawing

24 Anjana Parua

70 Karen Fast

19 Kat Corrigan

45 Laine Swanson

69 Lindsay Decker

60 Lisa Seltzer

37 Wendy Smith

Paper & Printmaking

41 Coralette Damme

56 Emily Koehler

20 Lynda Acosta

Sculpture

67 David DeMattia

62 Stuart Lenz

Wood

59 Aryn Kern

42 Cameron Christian

21 Gwen Comings

63 Jon Huus

70 Paul Georgieff *

52 Peter Dirks

47 Samuel Runyon

* Featured artist

Community Booths

1 Transition Town

2 The Park Bugle

3 SAP Community Council

4 Community Homestead SAP Area Seniors

Food Vendors

71 Lemon Hevan

72 Krazd Foodnatik

73 Blue Loon Conessions

74 ShaveCrave

75 Summer Lakes Beverage

76 Best Way

77 Lakes Hawaiian Ice

78 Krustyz

79 Diana’s Dough

80 Tibet Momo

Music Lineup

Library Stage

10 AM Sweet Rhubarb

11 AM Phil Rukavina

Noon Dan Chouinard & Ann Reed

1 PM Granger’s Moonshine

2 PM Ted Olsen & Joe Strachan

3 PM Cas & Leroy

4 PM Pig’s Eye Jazz Band

Seminary Stage

11 AM The May North

Noon Scalise

1 PM Ava Levy & Henry Breen

2 PM Sun Wave Mountain Cave

3 PM Sawyer’s Dream

4 PM Michael Cain Trio

Activities

Book Sale

Library, lower level

Bouncy House

Centennial UMC

Immersive Art Garden

Milton Square

Boy Scout Climbing Tower

Luther Lawn

Terra Firma Lawn Games

Luther Lawn

SAP Community Foundation Kids Art Tent

Bistro Parking Lot

Chalk Art

Centennial UMC

Library Story Walks

Library

Tent Talks 11 am-3 pm

At individual artist tents

Dual Citizen Beer Garden

Noon-4:15 pm

Luther Lawn

CEZ Mural Bus Tours

11 am-2 pm / leaving on the hour

Centennial UMC Parking Lot

Tarot Reader Noon-4 pm

Carpe Diem Healing Elements

CEZ Live Muralist & Graffiti Artist Demonstrations 3-5 pm

Luther Lawn